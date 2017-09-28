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28 сентября Четверг

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ХК «Салават Юлаев» сразится с «Ладой» в последнем матче первой выездной серии

СПОРТ

ХК «Салават Юлаев» сразится с «Ладой» в последнем матче первой выездной серии Фото: Олег Яровиков

ХК «Салават Юлаев» сразится с «Ладой» в последнем матче первой выездной серии Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 28 сентября, «юлаевцы» гостят у тольяттинской «Лады». У уфимской команды заканчивается не совсем удачная выездная серия: «Салават Юлаев» два раза подряд потерпел обидные поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» (4:0) и челябинского «Трактора» (3:2).

Сейчас подопечные Эркки Вестерлунда находятся на шестой строчке восточной конференции КХЛ, а сегодняшние соперники, «Лада» из Тольятти, на 13 месте. Хозяева льда долго ждали победы и в минувший вторник, наконец-таки, одолели ХК «Сочи» в овертайме.

Хоккейные эксперты уверяют, что болельщики увидят в предстоящем матче больше пяти голов, а победа останется за «Салаватом».

Встреча «Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) стартует в 20.00 по уфимскому времени.

Теги: хоккей, ХК «Салават Юлаев»
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