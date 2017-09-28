УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«В Уфе состоится III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» — это заголовок «Аргументов недели». В статье написано: «28-29 сентября 2017 года в Уфе пройдет III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В течение двух дней в рамках форума пройдет 8 дискуссионных сессий, на площадке будут действовать консультационные площадки институтов развития бизнеса, международный трек «Бизнес без границ», выставка и биржа контактов. Мероприятие соберет более 1300 участников из более 20 стран. Среди спикеров ведущие эксперты Индии, Казахстана, Китая, России, Узбекистана, ЮАР». Событие это для нашей страны или нет? Увы, кроме АН оно пока мало кого заинтересовало, разве что «Интерфакс-Россию».

Куда важнее, что «Прокуратура изъяла у налогового инспектора из Уфы дорогую недвижимость». Об этом пишут многие, например, «Известия»: «Региональная прокуратура изъяла у сотрудницы межрайонной налоговой инспекции четыре дорогие квартиры общей стоимостью более 18 млн рублей в Башкирии. Женщина не могла приобрести дорогостоящее жилье в микрорайоне «Айгуль» и жилом комплексе «Грин парк» на свои указанные доходы. Все квартиры она зарегистрировала на свою мать. Кроме того, женщина скрывала, что сдает их в аренду, и не платила налоги».

«Пятый канал» сообщает, что «Кубок чемпионата мира по футболу 2018 привезли в Уфу», как прошла его встреча на высшем уровне, и что «Позже трофей отправится в уфимские школы — с ним смогут сфотографироваться ученики спортивной школы футбольного клуба «Уфа», школы-интерната № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и гимназии № 16. А потом Кубок будет выставлен на всеобщее обозрение в одном из торговых центров Уфы». Но и об этом событии не так уж много сообщений в федеральных СМИ. Ну и ладно.

Зато «Аргументы и Факты» рассказывают, что «Детей с дефектами лица бесплатно оперируют в Башкирии», что «24 сентября в Башкирии стартовала акция международной медицинской благотворительной организации «Операция Улыбка» для исправления дефектов лица у детей,... В течении этой недели врачи-волонтёры бесплатно прооперируют 43 ребёнка с врожденной патологией губы и неба. Возраст пациентов от шести месяцев до 19 лет».

А «Интерфакс-Россия» сообщает, что «Пострадавшим от урагана жителям башкирской деревни выплатили компенсации из бюджета региона». «Жителям деревни Куезбашево Аургазинского района Башкирии, чьи дома были повреждены в результате обрушившегося в начале августа урагана, выплачены денежные компенсации, сообщила пресс-служба районной администрации».

Это ли не новость, не пример для всей страны? Но такие примеры большинство СМИ не интересуют. Для них гораздо важнее, что «Крупнейшим рынком по купле-продаже подержанных автомобилей в России стала Московская область. Такие выводы содержатся в исследовании аналитического агентства «Автостат» по состоянию на август текущего года». Об этом сообщает на своем портале МИР 24 («Определены самые крупные рынки машин с пробегом в России»). Но и тут мы можем показать пример другим: «Седьмое, восьмое и девятое места достались Башкортостану (13,9 тыс. шт.; +24,5%), Челябинской области (12,8 тыс. шт.; +13,5%) и Татарстану (12,3 тыс. шт.; +13,5%)».

В журналистике мы тоже в лидерах, особенно в финно-угорской. В начале октября «В Югре пройдет VIII Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы», пишут «Аргументы и Факты». И участниками этого фестиваля станут финно-угорские журналисты из Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Пермского края, республики Коми, Башкортостана, Ненецкого автономного округа…

А ИА REGNUM затрагивает тему, которая актуальна и для Башкирии: «Оренбуржье отмечено как перспективный туристический регион». Что же, интересно, там, у наших соседей перспективного? – А вот что: «В концепции федеральной программы по созданию туристских кластеров Оренбуржье выделено как перспективное туристское направление по специализации лечебно-оздоровительный туризм. На федеральном уровне Оренбургская область выделена как перспективное туристское направление. Концепция новой федеральной целевой программы, предусматривающая реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров начиная с 2019 года, предусматривает объединение Оренбуржья и Башкирии в единую туристскую дестинацию «Южный Урал» по специализации лечебно-оздоровительный туризм».