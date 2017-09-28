Волейболисты «Урала» одолели в гостях клуб «Нова» Фото: Пресс-служба ВК "Урал" Волейболисты «Урала» одолели в гостях клуб «Нова» Фото: Пресс-служба ВК "Урал"

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимские волейболисты на выезде одержали вторую победу подряд. «Урал» сражался за очки в Суперлиге с новокуйбышевским клубом «Нова» и победил соперника со счетом 1:3. Правда, первый сет закончился не в пользу уфимцев (25:17). Но затем подопечные Даниэле Баньоли собрались и вырвали победу в трех сетах.

Ключевой момент в игре пришелся на четвертую партию.

«Доигровщик Дмитрий Макаренко вышел на позиции либеро. При счете 3:2 в пользу «Новы» произошло судейское совещание, после которого все очки хозяев в четвертом сете были аннулированы и счет на табло стал 2:0 в пользу уфимцев», — рассказали в пресс-службе волейбольного клуба «Урал».

Уфимские волейболисты показали характер и в конце забили пять мячей соперникам из Новокуйбышевска. Итоговый счет по сетам 25:17, 24:26, 17:25, 23:25.