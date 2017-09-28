Дети из Башкирии могут стать стипендиатами школы «Летово» Фото: школа «Летово» Дети из Башкирии могут стать стипендиатами школы «Летово» Фото: школа «Летово»

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 25 сентября начался прием заявок в некоммерческую школу «Летово». Продлится он до 1 декабря. Новая школа-пансион для учеников 7-11 классов располагается в Подмосковье, в нее набирают способных и мотивированных детей со всей России.

Зачисление в школу проходит по результатам онлайн-тестов и очного собеседования. Размер стипендий зависит от уровня дохода семей – вплоть до полного покрытия всех расходов. При этом до 100% всех учеников могут обучаться в школе «Летово» бесплатно. Оценка уровня доходов семьи будет проводиться независимой финансовой организацией. Общий стипендиальный фонд школы «Летово» – самый крупный в СНГ в сфере образования, он составляет 7 млрд рублей.

Заявки на обучение в 7-9 классах можно подавать на сайте школы. По результатам тестов будет зачислено 200 учеников на первый, 2018-2019, учебный год. На полную загрузку школа выйдет за три года, и там будет учиться тысяча детей, сообщили в учебном заведении.