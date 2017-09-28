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28 сентября Четверг

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На востоке Башкирии сегодня пройдет снег

ОБЩЕСТВО

На востоке Башкирии сегодня пройдет снег Фото: Ксения Калинина

На востоке Башкирии сегодня пройдет снег Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В четверг, 28 сентября, в Башкирии ожидается пасмурная облачная погода. В столице осадков не ожидается, однако в восточные районы республики сегодня придет дождь со снегом. Ветер ожидается северный, северо-восточный умеренный.

Сейчас столбики термометров в Уфе показывают плюс один граудус, но с учетом влажности ощущается как минус два. Давление составило 757 мм ртутного столба. При прояснениях возможны заморозки в воздухе и на почве 0,-5°. Днем воздух прогреется до +4,+9°.

Теги: погода
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