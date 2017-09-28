УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Два башкирских фильма принимают участие в кинофестивале в Стамбуле. Это «Башкирский женский костюм» киностудии «Башкортостан» (режиссер Тансулпан Буракаева) и «Театр семи девушек» режиссера Кирстен Гайнет. Первую ленту представит на кинофестивале директор картины — сценарист и драматург Зухра Буракаева.

Фестиваль документального кино «Тюркский мир», организуемый Всемирной федерацией журналистов тюркского мира, пройдет 30 сентября в Стамбуле. В рамках фестиваля показываются фильмы документалистов тюркского мира, проживающих на территории от Якутии до Гагаузии.