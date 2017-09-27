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УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирские писатели — народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай и прозаик Флюр Галимов выступили в г. Орске Оренбургской области. На творческой встрече, которая прошла в ДК Нефтехимик, писатели рассказывали о литературе, языке, печати, читали стихи, прозвучали мелодии курая в исполнении Айсуака Усманова.

По окончании вечера собравшимся подарили книги с автографами. Была организована выставка-продажа книг, выпущенных издательством «Китап», которые охотно приобретались местными жителями.

«Давно хотелось поехать в Орск. Там живут башкиры, переехавшие сюда в 50-е годы. Есть отделение Курултая, клуб «Аҡ инәйҙәр», фольклорный ансамбль «Ляйсян», который скоро получит почетное звание «народный». Встреча прошла очень живо, задавали много вопросов. Местных жителей очень интересует изучение башкирского языка, там он совсем не изучается», — поделились писатели впечатлениями.

На следующий день уфимцы побывали в старой части города Орска, осмотрели старинную крепость постройки XVIII века, мемориальный комплекс, памятники Тарасу Шевченко и основателю города Кириллову.

«Нас очень тепло приняли в музее Тараса Шевченко, который находится в старом купеческом доме, было много народу. В музее есть уникальные материалы, привезенные с Украины, например, альбом Шевченко. Немногие знают, что Тарас Шевченко общался с башкирами, зарисовывал их, у нас об этом мало говорят», — рассказал Кадим Аралбай.

В музее поэт прочитал отрывок из своей поэмы «Тарас и Карас» и подарил на память переводы стихов Тараса Шевченко на башкирский язык. Также музею были подарены книги, привезенные из Уфы.