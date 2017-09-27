Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01 ↑

EUR 68.16 ↓

28 сентября Четверг

Уфа   °

В Музее Тараса Шевченко в Орске звучали башкирская речь и курай

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирские писатели — народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай и прозаик Флюр Галимов выступили в г. Орске Оренбургской области. На творческой встрече, которая прошла в ДК Нефтехимик, писатели рассказывали о литературе, языке, печати, читали стихи, прозвучали мелодии курая в исполнении Айсуака Усманова.

По окончании вечера собравшимся подарили книги с автографами. Была организована выставка-продажа книг, выпущенных издательством «Китап», которые охотно приобретались местными жителями.

«Давно хотелось поехать в Орск. Там живут башкиры, переехавшие сюда в 50-е годы. Есть отделение Курултая, клуб «Аҡ инәйҙәр», фольклорный ансамбль «Ляйсян», который скоро получит почетное звание «народный». Встреча прошла очень живо, задавали много вопросов. Местных жителей очень интересует изучение башкирского языка, там он совсем не изучается», — поделились писатели впечатлениями.

На следующий день уфимцы побывали в старой части города Орска, осмотрели старинную крепость постройки XVIII века, мемориальный комплекс, памятники Тарасу Шевченко и основателю города Кириллову.

«Нас очень тепло приняли в музее Тараса Шевченко, который находится в старом купеческом доме, было много народу. В музее есть уникальные материалы, привезенные с Украины, например, альбом Шевченко. Немногие знают, что Тарас Шевченко общался с башкирами, зарисовывал их, у нас об этом мало говорят», — рассказал Кадим Аралбай.

В музее поэт прочитал отрывок из своей поэмы «Тарас и Карас» и подарил на память переводы стихов Тараса Шевченко на башкирский язык. Также музею были подарены книги, привезенные из Уфы.

Теги: литература
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть