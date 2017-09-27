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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на службу: в армию пойдут 134 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на службу: в армию пойдут 134 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на службу: в армию пойдут 134 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на службу в армию 134 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 000 человек», — говорится в указе.

В документе также указывается на необходимость увольнения с военной службы «солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек».

В 2016 году в осенний призыв в российскую армию служить пошли 152 тыс человек, весной 2017 года — 142 тыс человек.

Теги: осенний призыв, президент России
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