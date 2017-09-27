Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51 ↓

EUR 68.02 ↑

27 сентября Среда

Уфа   °

Конкурс «Татар кызы-2017»: в Уфу приедут 19 самых красивых татарочек страны

ОБЩЕСТВО

Конкурс «Татар кызы-2017»: в Уфу приедут 19 самых красивых татарочек страны

Фото: Олег Яровиков

Конкурс «Татар кызы-2017»: в Уфу приедут 19 самых красивых татарочек страны

Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В октябре в Уфе пройдет финал международного конкурса красоты «Татар кызы — 2017». Для участия в нем в столицу Башкортостана приедут 19 самых красивых татарочек – победительниц отборочного этапа в Казани. Девушки представят 18 регионов страны и Республику Казахстан. От Башкортостана на конкурсе выступит — 18-летняя Регина Равилова из Ермекеевского района.

Планируется, что специальной гостьей финального представления в Уфе станет победительница первого сезона шоу «Голос», заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщила руководитель дирекции конкурса «Татар кызы» Лена Колесникова. Она также отметила, что победительница конкурса будет коронована тиарой, созданной златоустовскими мастерами по эскизам знаменитой Казанской шапки. В качестве главного приза мисс «Татар кызы – 2017» получит брендированный автомобиль марки «Лада».

«Для нас «Татар кызы» — это не просто конкурс красоты, но и очень удачная форма работы с молодежью. Так как главная цель проекта – это сохранение и развитие родного языка, обычаев, истории и культуры. С каждым годом конкурс становится мощным инструментом, объединяющим татар не только в регионах, но и за рубежом», — заявила Лена Колесникова.

По словам представителя Татарстана, заместителя председателя Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, в финале «Татар кызы» в Уфе ожидается большое количество гостей, более 250 человек. Это руководители общественных объединений татар в различных регионах страны, представители групп поддержки участниц, команда организаторов из Республики Татарстан. Также для участия в представлении в Уфу приедут артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Кроме того, в день финала, 24 октября, в фойе Концертного зала «Башкортостан» будет организована выставка-продажа народных промыслов мастеров из соседней республики.

Билеты на «Татар кызы-2017» будут недорогими, заверили организаторы. Приобрести их можно будет уже на следующей неделе в концертных кассах города.

Напомним, в сентябре 2016 года в Челябинске победительницей конкурса «Татар кызы -2016» стала представительница Башкортостана Эдельвейс Исханова.

Финал международного конкурса красоты «Татар кызы — 2017» проходит при содействии и поддержки правительств Татарстана и Башкортостана, региональной татарской общественной культурно-просветительской организации «Берлек» и исполнительной дирекции конкурса «Татар кызы».

Теги: конкурс красоты
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть