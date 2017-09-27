Конкурс «Татар кызы-2017»: в Уфу приедут 19 самых красивых татарочек страны Фото: Олег Яровиков









Конкурс «Татар кызы-2017»: в Уфу приедут 19 самых красивых татарочек страны Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В октябре в Уфе пройдет финал международного конкурса красоты «Татар кызы — 2017». Для участия в нем в столицу Башкортостана приедут 19 самых красивых татарочек – победительниц отборочного этапа в Казани. Девушки представят 18 регионов страны и Республику Казахстан. От Башкортостана на конкурсе выступит — 18-летняя Регина Равилова из Ермекеевского района.

Планируется, что специальной гостьей финального представления в Уфе станет победительница первого сезона шоу «Голос», заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщила руководитель дирекции конкурса «Татар кызы» Лена Колесникова. Она также отметила, что победительница конкурса будет коронована тиарой, созданной златоустовскими мастерами по эскизам знаменитой Казанской шапки. В качестве главного приза мисс «Татар кызы – 2017» получит брендированный автомобиль марки «Лада».

«Для нас «Татар кызы» — это не просто конкурс красоты, но и очень удачная форма работы с молодежью. Так как главная цель проекта – это сохранение и развитие родного языка, обычаев, истории и культуры. С каждым годом конкурс становится мощным инструментом, объединяющим татар не только в регионах, но и за рубежом», — заявила Лена Колесникова.

По словам представителя Татарстана, заместителя председателя Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, в финале «Татар кызы» в Уфе ожидается большое количество гостей, более 250 человек. Это руководители общественных объединений татар в различных регионах страны, представители групп поддержки участниц, команда организаторов из Республики Татарстан. Также для участия в представлении в Уфу приедут артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Кроме того, в день финала, 24 октября, в фойе Концертного зала «Башкортостан» будет организована выставка-продажа народных промыслов мастеров из соседней республики.

Билеты на «Татар кызы-2017» будут недорогими, заверили организаторы. Приобрести их можно будет уже на следующей неделе в концертных кассах города.

Напомним, в сентябре 2016 года в Челябинске победительницей конкурса «Татар кызы -2016» стала представительница Башкортостана Эдельвейс Исханова.

Финал международного конкурса красоты «Татар кызы — 2017» проходит при содействии и поддержки правительств Татарстана и Башкортостана, региональной татарской общественной культурно-просветительской организации «Берлек» и исполнительной дирекции конкурса «Татар кызы».