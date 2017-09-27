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В Уфе в кардиоцентре открылся детский сад

ОБЩЕСТВО

В Уфе в кардиоцентре открылся детский сад Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Уфе в кардиоцентре открылся детский сад Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Нестандартное решение проблемы, связанной с очередностью в детские сады, нашли в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ). Здесь открыли детский сад для детей сотрудников лечебного учреждения.

Инициатором его создания выступило руководство РКЦ. Группу кратковременного пребывания детей дошкольного возраста «Кардиомама» смогут посещать ребята в возрасте от полутора до семи лет.

«Здесь будет обеспечен присмотр, уход в двухсменном режиме, воспитание, обучение основам здорового образа жизни. Таким образом мы хотим помочь молодым семьям в воспитании детей и трудовой деятельности», — говорит главный врач РКЦ Ирина Николаева.

Заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова поздравила всех с замечательным событием и отметила, что сохранение и укрепление семейных ценностей, повышение авторитета родительства в семье и обществе, являются приоритетами в реализации социальной политики республики. Она пожелала успехов и выразила надежду, что группа для детей, созданная в медицинской организации республики впервые, будет хорошим подспорьем для специалистов стационара с маленькими детьми.

Помещение соответствует всем действующим нормам СанПиНа. Чтобы попасть в группу, не нужно проходить через весь кардиоцентр, для дошколят и их родителей предусмотрен отдельный вход.

Теги: здравоохранение, кардиоцентр
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