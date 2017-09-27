УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану со 2 по 16 октября запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Звонки будут принимать по телефону 8-800-100-47-67 с 10 до 16 часов, уточнили в пресс-службе Минздрава РБ. Специалисты ведомства ответят на вопросы о преимуществах иммунизации против гриппа, какие штаммы входят в вакцину, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, рисках и последствиях заражения гриппом, мерах личной и общественной профилактики гриппа.

Основным средством профилактики заболевания считается вакцинация. Прививочная кампания уже стартовала. Первая партия вакцины против гриппа поступила в августе. В этом году иммунизацией планируется охватить порядка 40% населения республики. Из них 75% должны составить лица «группы риска»: дети, школьники, работники образовательных учреждений, медицинские работники, лица старше 60 лет, студенты, подростки призывного возраста и другие.