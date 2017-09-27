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27 сентября Среда

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В Башкирии пройдет фестиваль-конкурс песен Рима Хасанова

КУЛЬТУРА

В Башкирии пройдет фестиваль-конкурс песен Рима Хасанова Фото: Гульчачак Ханнанова

В Башкирии пройдет фестиваль-конкурс песен Рима Хасанова Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

28 сентября в с. Языково Благоварского района республики состоится II Открытый фестиваль-конкурс песен Рима Хасанова «Сэскэлэр уяныр» («Цветы проснутся»). Целью конкурса являлось популяризация и пропаганда песенного творчества композитора как значительного этапа в развитии песенного жанра.

Как сообщил сам маэстро, заявки приняты от 42 городов и районов Башкортостана. Председатель жюри — певец и педагог, профессор Уфимского института искусств Идрис Газиев.

Отборочные слушания начинаются в 10.00, гала-концерт — в 20.00. Сам композитор Рим Хасанов приедет на гала-концерт. Он исполнит свои песни и скажет напутственные слова участникам конкурса.

Рим Хасанов — известный башкирский композитор. Его творчество тесно связано с развитием башкирской эстрадной музыки. Его лирические песни и романсы выделяются своей задушевностью, яркостью музыкальных красок и образов. Он автор многих театральных, симфонических, камерно-инструментальных и хоровых произведений, музыки к драматическим спектаклям, радиопостановкам и кинофильмам.

Теги: фестивали
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