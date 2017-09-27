УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Организация Объединенных Наций объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов в целях поддержки, поощрения и активизации языков коренных народов. Инициативу поддержали все государства-члены, включая Российскую Федерацию. Об этом стало известно из ответного письма секретариата ООН башкирам Европы, которые обратились в ООН с просьбой о поддержке башкирского языка.

«На самом деле это действительно большая проблема, с которой сталкиваются многие коренные народы, и это вызывает обеспокоенность Организации Объединенных Наций. В 2016 году мы организовали совещание экспертов по языкам коренных народов, где рассмотрели эти вопросы», — говорится в письме.

«Нам посоветовали посмотреть документацию этого совещания, связаться со специалистами, выступавшими на конференции, чтобы продумать стратегию дальнейших действий», — сообщила Айсылу Янтурина-Дарлес, проживающая в Швейцарии.