В Башкирии более 19 тысяч педагогических работников детских садов отмечают профессиональный праздник Фото: Андрей Старостин В Башкирии более 19 тысяч педагогических работников детских садов отмечают профессиональный праздник Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 27 сентября, воспитатели, педагоги и все работники дошкольных учреждений отмечают свой профессиональный праздник. В Башкортостане работает 1224 детских сада, которые посещают порядка 236 тысяч воспитанников. В этой системе работают более 19 тысяч педагогических работников, привели данные в Минобразования РБ.

С праздником работников дошкольного образования республики поздравила министр образования РБ Гульназ Шафикова.

«Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в котором формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Благодарю вас за самоотверженный и добросовестный труд, за любовь и внимание к воспитанникам — детям дошкольного возраста! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут искренние улыбки и успехи ваших воспитанников!»

В России День работников дошкольного образования приобрел официальный статус в прошлом году. Эта дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге. Он был открыт на Васильевском острове Софьей Люгебиль, женой профессора Люгебиля, в 1863 году.