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Уфимские дети рассуждают в сказках об экологии

КУЛЬТУРА

Уфимские дети рассуждают в сказках об экологии

Фото: предоставлено Аллой Кузьминой

Уфимские дети рассуждают в сказках об экологии

Фото: предоставлено Аллой Кузьминой

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Людмила Кузьмина /.

В Уфе вышла книга сказок и стихов о природе, людях и чудесах, посвященная Году экологии. Название ее символично — «Синее небо, зеленая трава», то, без чего мы не можем представить себе красоту окружающего мира.

Автор книги — директор издательства «Эврика-Уфа», председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Башкортостана, ведущая телепрограмм «Куда пойти учиться?» и «Путешествие в сказку» Алла Кузьмина. Это уже третья книга уфимского издателя и предпринимателя. Первый сборник «Всюду ждут нас чудеса…» вышел в 2015 году, через год увидела свет вторая книга, предназначенная специально для детей — «Путешествие в сказку».

Новое издание включает сказки и стихи самой писательницы, а также экологические сказки учеников школы «ТелеСказка», которую Алла Кузьмина ведет на телевидении. Телешколу посещают ребята от пяти до 11 лет. Они не только написали сказки на предложенную тему, но и сделали красочные иллюстрации.

Всего в сборнике представлено десять юных сказочников. Действующими лицами их сказочных повествований выступают традиционные персонажи — лесные звери, а также гномы, инопланетяне, растения. Сюжеты их сказок незамысловаты, но дети делают серьезные выводы: природу нужно любить и защищать, надо сохранять в чистоте землю и воду, ведь планета у нас одна, и она самая красивая во Вселенной.

Новый сборник Аллы Кузьминой, как и предыдущие книги, украсили рисунки выпускников «Арт-класса Елены Любименко». Обложку оформила Марина Лалаева. Верстку выполнил Азат Файзеев.

Теги: книгоиздание, эклолгия
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