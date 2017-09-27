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27 сентября Среда

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Жителям Башкирии дадут право охотиться на лося и косулю

ОБЩЕСТВО

Жителям Башкирии дадут право охотиться на лося и косулю Фото: Олег Яровиков

Жителям Башкирии дадут право охотиться на лося и косулю Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

29 сентября в Минэкологии Башкортостана (г. Уфа, ул. Ленина, 86) состоятся жеребьевки на право получения разрешения на добычу лося и косули в общедоступных охотничьих угодьях республики. Заявления на право получения разрешения подали жители 18 районов РБ. Список охотников, участвующих в жеребьевке, представлен на сайте ведомства.

С 19 августа в республике открыта охота на водоплавающую, боровую, болотно-луговую и полевую дичь. Охотникам до конца 2017 года разрешается добыть глухарей, тетеревов и уток. В ходе жеребьевки в августе 41 охотнику дали разрешение на добычу бурого медведя в 10 районах. С 15 октября по 15 января природоохранное ведомство ввело запрет на охоту на лис и зайцев.

Теги: охота, разрешение на охоту
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