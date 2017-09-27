УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В тридцать девятом выпуске газета «Истоки» знакомит читателей с обзором мероприятий, проходивших в Уфе на прошлой неделе. Здесь можно прочитать зарисовку о концерте группы «Gaisa» Марии Ларкиной, материалы о «Театральной ночи» Айдара Хусаинова, Янины Свице и Дианы Садретдиновой.

Рубрика «Поэзия» представляет стихи Ренарта Шарипова. В разделе «Проза» Светлана Гафурова публикует отрывки из книги баек, посвященной воспоминаниям о жизни с ее мужем, известным журналистом Александром Кочкиным.

Татьяна Имамутдинова в статье «Великолепный Мармарис» пишет об отдыхе в Турции.

На последней полосе газеты читатель сможет получить представление об отдыхе на курорте Краснодарского края — поселке Лоо. Впечатлениями о поездке делится Марианна Давлетова.

На снимке: актеры Национального молодежного театра.