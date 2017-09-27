Рожденный в начале года первенец семьи из Башкирии помог родителям расплатиться за квартиру Фото: из личного архива семьи Поповых

Рожденный в начале года первенец семьи из Башкирии помог родителям расплатиться за квартиру Фото: из личного архива семьи Поповых

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Первенец семьи Поповых из Ишимбая стал не только долгожданным, но и «дорогим» ребенком. 25 января у 34-летнего Константина и 35-летней Натальи через несколько лет брака родился малыш, его назвали Данилом. Единовременная социальная выплата за первого родившегося ребенка, которая была учреждена в этом году Указом главы РБ, помогла им расплатиться с жилищным долгом.

Информацию о выплате 300 тысяч при рождении первого ребенка супруги узнали по республиканскому телевидению. Всё это время глава семейства держал руку на пульсе событий, потому что такая поддержка была бы им весьма кстати. В ипотеку была куплена двухкомнатная квартира, общей стоимостью 1 млн 650 тысяч рублей, оставался долг в 500 тысяч. В тот день, когда семье вручили сертификат на единовременную социальную выплату, Константин сразу же написал заявление на погашение части долга.

«Всё сложилось очень удачно: появление такой меры социальной поддержки нуждающимся молодым семьям, и сынок удачно родился, и по возрасту мы как раз успели попасть в программу. Остается только выразить благодарность за такую возможность. Выплата ЕСВ стала для нас, как глоток воздуха, тем более что в семье я сейчас один работаю, — рассказал агентству «Башинформ» счастливый отец. — Бог даст, Данила будет не единственным нашим сыном, мы очень хотели бы большую семью».

По данным Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, за четыре месяца текущего года в республике выдано 183 свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты за рождение первенца, предназначенной для улучшения жилищных условий. Данную выплату получили уже 11 семей. Первые сертификаты на 300 тысяч рублей молодым родителям вручил руководитель региона Рустэм Хамитов. Согласно установленному порядку, выплату могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении. Первый ребенок в такой семье должен быть рожден в период с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года включительно.