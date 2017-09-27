В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялся Фестиваль науки Фото: пресс-служба УГНТУ



















В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялся Фестиваль науки Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

События Фестиваля вызвали живой интерес школьников. Они получили возможность примерить на себя роль студентов: прослушали научно-популярные лекции профессоров УГНТУ, поучаствовали в экспериментах и научных шоу, побывали на мастер-классах. Кроме того, ребята познакомились с профессиями нефтяников, строителей и специалистов других отраслей во время деловых игр и презентаций. Мероприятия Фестиваля развернулись на 11 уфимских площадках УГНТУ, а также в филиалах университета в городах Октябрьском, Стерлитамаке и Салавате.

«Наука — это поиск нового знания о мире. Вы сталкиваетесь с ее достижениями каждый день, часто даже не замечая этого. Сегодня мы предлагаем Вам заглянуть в мир научных исследований одного их ведущих университетов, опорного вуза России — Уфимского государственного нефтяного технического университета», — обратился к собравшимся на открытие Фестиваля школьникам проректор по учебной работе Ибрагимов.

УГНТУ много лет удерживает ведущие позиции среди вузов России. Наряду с широким спектром образовательных программ основной критерий подтверждения вузом статуса «университет» — наличие крепкого научного фундамента. На это обратил внимание участников Фестиваля проректор по учебно-методической работе Баулин.

В этот день преподаватели и сотрудники факультетов университета показали школьникам как в работе нефтяников используется трехмерное моделирование и робототехника. Ребята побывали в творческой архитектурной мастерской «Кубус»; познакомились с современными направлениями развития дизайна, туризма и молодежного предпринимательства, с основами здорового образа жизни и питания. Победители научных викторин и конкурсов получили памятные подарки.

Лекторий «Старшеклассник» предложил учащимся 9-11 классов лекции и консультации по математике и химии.

Участники Фестиваля смогли проявить творческую инициативу во время инженерных игр «Моделирование инженерных систем», «Я-нефтяник», «Предотвращение аварии на трубопроводе» и деловых игр «Ты-министр финансов!», «PR-сопровождение избирательной кампании».

Центр технологического предпринимательства УГНТУ совместно с Институтом нефтегазового бизнеса провел конкурс инновационных проектов для школьников. Ребята разработали собственные проекты будущего: чипирование, телепорт — сумка, поисковик вещей в доме, хранение личности на серверах, искусственная память — и это не весь список представленных проектов, отработали навыки презентации и сами выступили в виде экспертов. Все участники получили грамоты, а победители — памятные призы.

Только на уфимских площадках фестиваля побывали более 800 человек — это не только школьники города, но также гости столицы из Стерлитамака и Иглино. Активнее всех поддержали фестиваль школы-партнеры УГНТУ и инженерный лицей УГНТУ № 83 имени М.С.Пинского.