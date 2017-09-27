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27 сентября Среда

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Еще не решено, какая команда-участница чемпионата мира по футболу будет тренироваться в Уфе - министр спорта Башкирии

СПОРТ

Еще не решено, какая команда-участница чемпионата мира по футболу будет тренироваться в Уфе - министр спорта Башкирии Фото: Олег Яровиков

Еще не решено, какая команда-участница чемпионата мира по футболу будет тренироваться в Уфе - министр спорта Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Уфе сегодня полным ходом идет строительство учебно-тренировочной базы, на которой, возможно, уже в 2018 году будет готовиться к чемпионату мира по футболу FIFA одна из команд-участниц.

«Сегодня судьба базы в Уфе, то есть кто будет тренироваться на натуральном поле, пока не решена, — рассказал министр спорта и молодежной политики Башкирии Андрей Иванюта. — Насколько я знаю, будет проводиться жеребьевка, и после этого страна будет выбирать площадку для подготовки к чемпионату».

27 сентября свое путешествие по Уфе начал Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Трофей сделан из чистого золота и весит 6 кг 175 г. Организаторы тура очень бережно относятся к главному герою праздника, так как примерная стоимость кубка оценивается почти в 15 миллионов рублей. После того, как настоящий кубок, а не его копия, побывал на площади имени Салавата Юлаева, он отправился по знаковым футбольным местам «Уфы», в частности, на стадион «Нефтяник».

Теги: кубок чемпионата мира по футболу, FIFA
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