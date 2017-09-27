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27 сентября Среда

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В Уфе пройдет международный форум «Мегаполис. Территория детства»

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе 28-29 сентября пройдет международный форум «Мегаполис. Территория детства». В нем примут участие около 300 специалистов сферы защиты прав и интересов детей из различных регионов страны. Также запланировано участие экспертов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Уфе форум проводится в третий раз. Как сообщили в администрации города, в рамках насыщенной двухдневной программы форума пройдут тематические секции, круглые столы и мастер-классы. В качестве ведущих спикеров выступят директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова, президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, руководитель центра кризисной психологии, специалист в сфере профилактики суицидов Михаил Хасьминский. Модераторами секций выступают председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина и директор Башкирского института социальных технологий Танзиля Нигматуллина.

Пройдет круглый стол с участием депутатов Государственной Думы и Горсовета Уфы, на котором обсудят меры поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сфере обеспечения жильем, проведения ремонта ранее занимаемых жилых помещений.

Во второй день работы форума для участников будут организованы выездные мастер-классы, состоится открытая дискуссия.

Пленарное заседание форума с участием городского руководства пройдет 28 сентября в Колонном зале, по адресу: ул. Пушкина, 106. Начало в 10.00. Там же в 12 часов состоится торжественная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам из Уфы.

Теги: охрана детства
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