УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 28 сентября в уфимском кинотеатре «Родина» будет проходить XX Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Кинофорум объединит шесть континентов, 43 страны, 180 тысяч зрителей в 210 городах мира. Они выберут лучший фильм этого года. Финальный сеанс фестиваля проходит в Нью-Йорке на открытом воздухе Union Square Park, где последние голоса определяют победителя фестиваля и обладателя заветной награды.

Под ярким слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» показы пройдут одновременно в Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Ярославле и Праге, Лос-Анджелесе и Уфе, многих других городах.

На фестивале полностью отказались от профессионального жюри. В качестве главных судей выступают зрители. Каждый пришедший в кинозал получит бланк голосования, чтобы проголосовать за один лучший фильм. Итоги голосования по городам и странам будут переданы в оргкомитет фестиваля.

Подробности — на сайте кинотеатра «Родина».