В школах целесообразно изучать один иностранный язык - глава Минобрнауки РФ Фото: соцсети В школах целесообразно изучать один иностранный язык - глава Минобрнауки РФ Фото: соцсети

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В школах целесообразно изучать один иностранный язык, предпочтительно, чтобы это был английский. Об этом заявила глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева, сообщает РИА «Новости».

Как подчеркнула министр, лучше знать один иностранный язык, «не занимаясь в данном случае очковтирательством и шапкозакидательством».

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский — это язык международного общения на сегодняшний день», — заявила Васильева в интервью RT.

Она добавила, что на английском пишется большая часть научных статей, поэтому, чтобы быть конкурентоспособными, на этом языке нужно не только говорить, но и писать.