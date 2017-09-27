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27 сентября Среда

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В программе XXVII Аксаковского праздника в Уфе произошли изменения: новая программа

КУЛЬТУРА

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В программе XXVII Международного Аксаковского праздника в Уфе произошли изменения. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РБ, мероприятия 30 сентября, запланированные в саду им. Аксакова, переносятся на 29 сентября в РДК села Кармаскалы Кармаскалинского района.

Мероприятия начнутся 28 сентября в селе Красный Яр Уфимского района. В Русском историко-культурном центре «Красный Яр» состоится открытие интерактивной выставки по мотивам книги С.Т. Аксакова «Записки ружейного охотника», начало в 14.00. Далее, в 14.30 пройдет круглый стол «Роль традиционной семьи в формировании гражданина России на примере семьи Аксаковых».

29 сентября праздничные мероприятия пройдут в Белебеевском и Уфимском районах.

Также в этот день Аксаковский праздник отметят в Кармаскалинском районе. В селе Старые Киешки пройдут праздничные мероприятия. В Доме культуры села Кармаскалы в рамках традиционного праздника стартует Республиканская акция «Аленький цветочек». Масштабная акция в течение года охватит районы и города Башкортостана. В рамках проекта пройдут викторины и квесты на знание творчества и произведений С. Аксакова, круглые столы о жизни и творчестве писателя.

Здесь же, в Кармаскалах, пройдет показ мюзикла для всей семьи «Аленький цветочек» У. Идельбаева. Премьера постановки прошла в 2015 году и завершила юбилейный XХV Международный Аксаковский праздник в Уфе. Спектакль поставлен силами артистов Башкирской государственной филармонии. В заключительный день праздника, 30 сентября, по традиции состоятся Уроки чести в Уфимском командном речном училище и Аксаковской гимназии №11.

В Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова в 15.30 откроется выставка Московского университета геодезии и картографии, посвященная 200-летию со дня рождения К.С. Аксакова и Уфимского живописца, заслуженного художника РБ и РФ Рифа Абдуллина «Родина Аксакова». На Пушкинской аллее Уфы в 17.30 состоится возложение цветов к памятнику С.Т. Аксакова.

Завершится праздник на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета торжественным вечером и премьерой семейного балета «Аленький цветочек». Музыку и либретто к балету написал композитор Владимир Купцов, уроженец Башкортостана, работающий в Москве. Его коллегами по цеху стали хореограф, народный артист России Андрей Петров, сценограф Григорий Белов и художник по костюмам Ольга Полянская. 30 сентября ведущие партии в балете исполнят Гульсина Мавлюкасова (Настенька, младшая дочь), Рустам Исхаков (Чудище), Ильдар Маняпов (Купец), Адель Овчинникова (Марфа, старшая дочь), Софья Доброхвалова (Пелагея, средняя дочь), Лилия Зайнигабдинова (Колдунья) и Софья Гаврюшина (Аленький цветочек). За дирижерским пультом — заслуженный деятель искусств Башкортостана, дирижер-постановщик премьерного спектакля Герман Ким. Начало в 18.00.

Теги: Аксаковский праздник
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