Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51 ↓

EUR 68.02 ↑

27 сентября Среда

Уфа   °

В Уфе назвали самое опасное место для купания

ОБЩЕСТВО

В Уфе назвали самое опасное место для купания Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе назвали самое опасное место для купания Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В 2017 году на водоемах Калининского района Уфы утонули четыре человека. Как и прежде, самым опасным местом для купания остается сбросной канал на озере Теплое в Инорсе. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел администрации района со ссылкой на данные местного Управления гражданской защиты (УГЗ).

Этим летом в районе функционировали четыре официальных места отдыха на воде. В местах, запрещенных для купания, регулярно проводились рейды. На водоёмах, опасных для купания, на территории Калининского района было выставлено 20 аншлагов «Купание запрещено», дополнительно установлены вдоль сбросных каналов шесть аншлагов.

В ведомстве отметили, что несмотря на все усилия спасателей, многие горожане из года в год игнорируют запреты на купание в необорудованных местах.

«Купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему является основной и, пожалуй, единственной причиной гибели людей на воде», — сказал начальник УГЗ района Олег Проскурин.

За последние десять лет на сбросном канале погибло 46 человек, из них девять детей. Что касается организованных зон отдыха, то здесь несчастных случаев допущено не было. Всего на водоемах Калининского района было спасено 23 человека, из них шестеро детей.

Теги: водоемы, отдых, опасность
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть