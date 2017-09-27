В Уфе назвали самое опасное место для купания Фото: сайт администрации Уфы В Уфе назвали самое опасное место для купания Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В 2017 году на водоемах Калининского района Уфы утонули четыре человека. Как и прежде, самым опасным местом для купания остается сбросной канал на озере Теплое в Инорсе. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел администрации района со ссылкой на данные местного Управления гражданской защиты (УГЗ).

Этим летом в районе функционировали четыре официальных места отдыха на воде. В местах, запрещенных для купания, регулярно проводились рейды. На водоёмах, опасных для купания, на территории Калининского района было выставлено 20 аншлагов «Купание запрещено», дополнительно установлены вдоль сбросных каналов шесть аншлагов.

В ведомстве отметили, что несмотря на все усилия спасателей, многие горожане из года в год игнорируют запреты на купание в необорудованных местах.

«Купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему является основной и, пожалуй, единственной причиной гибели людей на воде», — сказал начальник УГЗ района Олег Проскурин.

За последние десять лет на сбросном канале погибло 46 человек, из них девять детей. Что касается организованных зон отдыха, то здесь несчастных случаев допущено не было. Всего на водоемах Калининского района было спасено 23 человека, из них шестеро детей.