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27 сентября Среда

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В Уфе организовали видеоселектор Советских районов российских городов

ОБЩЕСТВО

В Уфе организовали видеоселектор Советских районов российских городов

Фото: администрация Советского района Уфы

В Уфе организовали видеоселектор Советских районов российских городов

Фото: администрация Советского района Уфы

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Необычное, но полезное мероприятие организовала накануне администрация Советского района Уфы. Здесь прошел первый видеоселектор Советских районов, которые имеются в российских городах — Уфе, Волгограде, Красноярске, Омске, Челябинске. Исключение составил только один не Советский район, а именно, район Сарыарка столицы Казахстана Астаны. С учетом этого видеоселектор можно назвать даже международным.

Участники решили обсудить очень актуальную для всех городов тему: «Размещение нестационарных торговых объектов в рамках правового поля». Модератором мероприятия выступил глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе администрации муниципалитета, видеоселектор проходил в три этапа. Первый этап предполагал знакомство с участниками — районами городов, а также презентацию каждого из Советских районов в отдельности. Второй этап — выступление и обсуждение основной тематики видеоселектора. Заместитель председателя комитета экономического развития администрации Волгограда Светлана Таможникова и заместитель главы администрации Советского района этого города Елена Тамбовцева поделились опытом размещения нестационарных торговых объектов и обсудили исполнение нормативных актов в сфере их размещения на территории Советского района Волгограда. Также о работе в этой сфере рассказали начальник отдела экономики и торговли администрации Советского района города Челябинска Станислав Холодов, заместитель начальника департамента социально-экономического развития города Красноярска Антонина Герасимова, Омска — Михаил Щигонов и заместитель акима района Сарыарка города Астаны Республики Казахстан Ришат Турдыбеков.

Заключительным этапом стало подведение итогов и обсуждение следующей встречи. По результатам видеоселектора будет составлен сборник рекомендаций и нормативно-правовых актов по размещению нестационарных объектов, который каждый из участников сможет применить в своем районе в целях установления требований к качеству предоставляемых услуг.

Участники поблагодарили главу администрации Советского района Уфы Урала Кильсенбаева за высокий уровень мероприятия, оценили формат, при котором, не выезжая из города и района, можно встречается, обмениваться мнениями и опытом.

Было решено ежеквартально проводить подобные видеоконференции на различные темы, касающиеся жизнедеятельности районов крупных городов, сообщили в администрации Советского района Уфы.

Теги: муниципальная служба
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