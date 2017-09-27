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27 сентября Среда

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Уфимца Даниила Квята отстранили от участия в «Формуле-1»

СПОРТ

Уфимца Даниила Квята отстранили от участия в «Формуле-1» Фото: Виктория Гаврилова

Уфимца Даниила Квята отстранили от участия в «Формуле-1» Фото: Виктория Гаврилова

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Российский пилот Toro Rosso уроженец Уфы Даниил Квят не выступит в ближайших гонках «Формулы-1». Он отстранен от участия в Гран-при Малайзии и Японии, сообщает «РБК» со ссылкой на Motorsport. Позднее Toro Rosso подтвердила эту информацию.

Место Квята займет участник программы Red Bull Junior Пьер Гасли, который ранее в «Формуле-1» не выступал. Решение о том, кто будет пилотировать болид Toro Rosso после Гран-при Японии, пока не принято.

В этом сезоне Даниил Квят набрал всего четыре очка и идет на 19-м месте в чемпионате. Он набрал два очка в стартовой гонке сезона, Гран-при Австралии, а затем повторил этот результат в Испании. В четырех гонках Квят не добрался до финиша, в остальных очков не набрал.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году, заняв место пилота в Toro Rosso. Первый сезон для него сложился успешно, он набрал восемь очков и по итогам сезона был переведен в Red Bull. В 2015 году, будучи пилотом Red Bull, стал седьмым в сезоне, набрав 95 очков, в том числе занял второе место на Гран-при Венгрии.

В 2016 году Квят провел за Red Bull четыре гонки, но, по мнению остальных гонщиков, пилотировал опасно, и после нескольких инцидентов руководство Red Bull перевело Квята обратно в Toro Rosso. Сезон он закончил на 14-м месте, при этом большую часть очков набрал, еще будучи пилотом Red Bull.

Теги: Даниил Квят, Формула-1
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