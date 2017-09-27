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27 сентября Среда

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Башкирия в федеральных СМИ: столбы и извещатели, Восточный выезд уже подорожал, у-финский «Салават»

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Пограничные столбы установят с четырех сторон света в Башкирии», сообщают «Известия». Нет, это не начало строительства стены, о какой мечтают на Украине. Просто «Башкирское региональное отделение Русского географического общества (РГО) установит пограничные столбы с четырех сторон света: на севере, юге, западе и востоке республики, — сообщил председатель местного отделения РГО Камиль Файрушин.

Северный столб планируется установить на окраине села Байсарово Янаульского района, южный столб планируется возвести возле деревни Кужанак Зианчуринского района, западный столб расположится рядом с деревней Ивановка в Бакалинском районе, а восточный — у железнодорожной станции Устиново в Учалинском районе».

«Интерфакс-Россия» извещает, что «Жилища более 5 тыс. многодетных семей и пожилых людей в Башкирии оборудованы пожарными извещателями за счет бюджета- МЧС». Об этом рассказал на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" во вторник в Уфе, начальник регионального МЧС по Башкирии Марат Латыпов. «Случаи спасения людей в таких квартирах уже были: в Нефтекамске, в поселке Красная Башкирия Абзелиловского района", — отметил начальник ведомства».

«Интерфакс-Россия» большое внимание уделил транспортному форуму, который проходит в Уфе. «Транспортный форум начал свою работу в Уфе, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с церемонии открытия. Основной целью мероприятия является обмен опытом и выработка предложений по развитию дорожного строительства, автотранспорта, воздушного и железнодорожного транспорта, логистики, безопасности в дорожной сфере и спутниковых систем».

А далее – еще нечто конкретное, о чем говорят не только в Башкирии, но и на саммите БРИКС. «Стоимость "Восточного выезда" из Уфы выросла до 34 млрд рублей». Да, это так. «Стоимость проекта по строительству и эксплуатации нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал" ("Восточный выезд"), составляет 34 млрд рублей, сообщил директор управления финансирования инфраструктуры АО "ВТБ Капитал" (концессионер проекта) Анатолий Суходолов, — передало агентство «Интерфакс-Недвижимость». http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/86290/ — Стоимость строительства — 34 млрд рублей с НДС. Финансирование предполагается главным образом из двух источников: 24,5 млрд рублей капитального гранта, который республика (Башкирия — ИФ) планирует привлекать в Новом банке развития БРИКС, а также за счет средств федеральной поддержки — межбюджетных трансфертов", — сказал он на заседании "круглого стола" во время Транспортного форума во вторник в Уфе».

За тем же столом обсудили и другой важный проект – строительство автодороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск. «Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации автодороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск может быть подписано до конца 2017 года. Такое предположение высказал исполнительный директор дирекции инфраструктурных проектов департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка (консультант проекта) Иван Потехин на круглом столе Транспортного форума в Уфе во вторник».

По «Радио Маяк» передали другое благоприятное сообщение: «Служба сертифицированных нянь заработает в Вологде и Белгороде. Калининграде и Башкирии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. По ее словам, в этих регионах идет обкатка проекта, направленная на детей до 3 лет».

«Известия» доносят до читателей вести с полей, на которых «Аграрии Башкирии собрали 3,5 млн т зерна». «Башкирские аграрии собрали 3 млн 517 тыс. т зерна. Зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 1,6 млн га (93%), обмолочены — на 1,6 млн га (92%), сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. Уборочные работы в минувшие выходные были завершены в Стерлибашевском, Белебеевском, Бакалинском, Шаранском, Краснокамском, Иглинском и Благовещенском районах. Хайбуллинский район — единственный, где уборка завершена полностью, сообщает ИА «Башинформ».

ИА REGNUM в обзоре «Регионы России в I полугодии 2017 года: кризис завершается, а роста нет» тем не менее отмечает, что «Самый значительный объем жилья вводят Московская область (более 10% общего метража в стране), а также Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татария и Башкирия, Ростовская область и Москва».

Газета.Ru публикует сообщение "от «Советского спорта»" о том, что «Трактор» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», в котором явно прослеживаются финские нотки: «В составе команды из Уфы шайбы забросили Теэму Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен». А если еще вспомнить, кто тренер...

Теги: федеральные СМИ, общество
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