В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы
В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы Фото: Башинформ
В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы Фото: Башинформ
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии названы муниципалитеты, где показатель отравлений спиртосодержащей продукцией выше республиканского уровня.
По данным регионального Роспотребнадзора, таких территорий в республике 14. Это Стерлитамак, Янаул, Дюртюли, Туймазы, Уфа, Сибай, Нефтекамск, Октябрьский, Кумертау, а также Стерлитамакский, Янаульский, Дюртюлинский, Мишкинский, Уфимский, Хайбуллинский, Куюргазинский районы.
В январе-июле 2017 года спиртосодержащей продукцией отравились 19 детей (0-14 лет включительно) в городах Кумертау (6), Стерлитамаке, Салавате (по 5), Ишимбае, Ишимбайском, Куюргазинском районах (по 1).
В основном диагностируются острые отравления этиловым спиртом (90,4%), суррогатами алкоголя (2,8%), метанолом (3,2%), метиловым спиртом (0,8%).