Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51 ↓

EUR 68.02 ↑

27 сентября Среда

Уфа   °

В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы Фото: Башинформ

В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы Фото: Башинформ

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии названы муниципалитеты, где показатель отравлений спиртосодержащей продукцией выше республиканского уровня.

По данным регионального Роспотребнадзора, таких территорий в республике 14. Это Стерлитамак, Янаул, Дюртюли, Туймазы, Уфа, Сибай, Нефтекамск, Октябрьский, Кумертау, а также Стерлитамакский, Янаульский, Дюртюлинский, Мишкинский, Уфимский, Хайбуллинский, Куюргазинский районы.

В январе-июле 2017 года спиртосодержащей продукцией отравились 19 детей (0-14 лет включительно) в городах Кумертау (6), Стерлитамаке, Салавате (по 5), Ишимбае, Ишимбайском, Куюргазинском районах (по 1).

В основном диагностируются острые отравления этиловым спиртом (90,4%), суррогатами алкоголя (2,8%), метанолом (3,2%), метиловым спиртом (0,8%).

Теги: Роспотребнадзор, алкоголизм
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть