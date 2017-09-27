В Уфе из-за ремонтных работ на дороге в утренний час пик «встал» целый микрорайон Фото: Яндекс.Карты, группа БашДТП, Vk



В Уфе из-за ремонтных работ на дороге в утренний час пик «встал» целый микрорайон Фото: Яндекс.Карты, группа БашДТП, Vk

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе ремонтные работы на дороге по улице Сельской Богородской парализовали выезд из микрорайона Инорс, а также въезд. Серьезные затруднения наблюдаются на улицах Тухвата Янаби, Ферина, Седова, Трамвайной. Скорость движения автомобилей составляет три-пять километров в час.

В автогруппах в соцсетях автолюбители выразили свое недовольство и поделились фотографиями с места проведения дорожных работ.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас пробки в городе оцениваются в пять баллов.