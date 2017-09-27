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Воспитанники Уфимской школы-интерната №13 победили в детском первенстве России по теннису на колясках

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Воспитанники Уфимской школы-интерната №13 победили в детском первенстве России по теннису на колясках Фото: с сайта администрации Уфы

Воспитанники Уфимской школы-интерната №13 победили в детском первенстве России по теннису на колясках Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Воспитанники Уфимской школы-интерната №13 показали блестящие результаты в первенстве России по теннису на колясках среди юниоров, который финишировал в Международном детском центре «Артек». 16 сильнейших теннисистов-колясочников страны приехали на состязания из Уфы, Казани, Самары, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, чтобы побороться за звание чемпиона России.

Сборную команду Башкортостана представляли ученики уфимской коррекционной школы-интерната №13, где обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В их числе — Гульфия Арсланова, Регина Гадиева, Вячеслав и Владислав Макаровы под руководством тренера-преподавателя Вячеслава Шамаева.

Гульфия Арсланова одержала победу в одиночном и в парном разрядах в паре со своей сестрой и одноклассницей Региной Гадиевой. Регина в упорной борьбе завоевала ещё и бронзовую медаль в одиночном разряде.

«Это гордость за себя, за свою республику, за то, что отстояла ее честь, за победу, за ребят, игравших вместе со мной. «Артек» — прекрасный лагерь, полный прекрасных людей. Мы смогли не только сыграть, но найти новых друзей. Организаторы этого масштабного мероприятия большие молодцы», — поделилась эмоциями чемпионка по теннису на колясках среди девушек Гульфия Арсланова.

Почетными гостями мероприятия были прославленная теннисистка, заслуженный тренер России Анастасия Мыскина, первый вице-президент Федерации тенниса РФ Владимир Лазарев и комментатор Александр Каливод, который в дни первенства провел для ребят Школу юных комментаторов.

«Очень важно дать понять детям в этом возрасте, что мы все одинаковые. И что независимо от того, в какой ситуации мы оказались, мы должны помогать друг другу, поддерживать, чувствовать плечо друг друга. Я думаю, очень здорово, что в «Артеке» вводится именно такое понимание дружбы — дружбы независимо ни от чего», — отметила Анастасия Мыскина.

Кроме, соревновательной программы, спортсмены-колясочники совершили восхождение на гору Аю-даг. На высоте, которая раньше считалась недоступной для ребят с ограниченными возможностями здоровья, они прошли традиционный обряд посвящения в артековцы и ещё раз доказали: нет ничего невозможного, если вместе с тобой дружная команда, сообщили в пресс-службе «Артека».

Команда республики выступала на специальных теннисных колясках и играла с теннисными ракетками, приобретенными благодаря помощи Благотворительного образовательного фонда «Мархамат». Учебно-тренировочные сборы к этим соревнованиям проходили на базе детского оздоровительного лагеря «Черёмушки», путевки в который оплатил директор филиала МУП УЖХ г. Уфы санаторий «Радуга» Альберт Шамсутдинов, добавили в администрации города.

Теги: первенство России по теннису на колясках
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