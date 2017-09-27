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27 сентября Среда

Уфа   °

В Уфе в седьмой раз пройдет «Большой польский диктант»

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центр польской культуры и просвещения РБ и Польская воскресная школа им. А. Пенькевича совместно с Институтом филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в седьмой раз проводят «Большой польский диктант». Акция состоится сегодня, 27 сентября, в 14.15.

Большой польский диктант проводится во многих странах мира с целью популяризации польской культуры и в знак уважения к польскому языку. В Польше диктант пишут все жители: учащиеся школ, студенты, учителя, журналисты, политики, люди искусства, спортсмены. С 1993 года акция шагнула в мир: диктант стали писать в США, Франции, Бельгии, Германии, Литве, Швеции, Белоруссии, Казахстане.

Идея проведения такого мероприятия принадлежит выдающейся польке Кристине Бохенек, вице-маршалу Сената Республики Польша, которая в 2010 году погибла в авиакатастрофе под Смоленском. В России данное мероприятие проводится Конгрессом поляков с 2011 года в память о Кристине Бохенек.

В этом году Большой польский диктант в Уфе проводится в рамках проекта «Декадник польского языка и культуры», который прошел на базе Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы с участием Лукаша Матущяка и Рафала Гайоса, преподавателей Силезского университета в городе Катовице Республики Польша. В течение трех недель для студентов проводился интенсивный курс польского языка и культуры. Этот проект прошел под эгидой Посольства Республики Польша в России.

Традиционно в Уфе темой Большого польского диктанта становятся города Польши. Уже писали диктанты о Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гнезно, Торуни, Олецко. В этом году текст посвящен городу, в котором родилась Кристина Бохенек и который представляют преподаватели — городу Катовице. Выбор не случаен. Ведь именно город Катовице является родиной и первым местом проведения Большого польского диктанта.

Авторами нынешнего диктанта стали Лукаш Матущяк и Рафал Гайос, преподаватели Силезского университета в городе Катовице Республики Польша. Акция соберет всех знатоков и любителей польского языка и культуры.

Теги: Центр польской культуры и просвещения РБ
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