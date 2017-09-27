Переселением москвичей из пятиэтажек займется уроженец Башкирии Фото: сайт РБК Переселением москвичей из пятиэтажек займется уроженец Башкирии Фото: сайт РБК

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Фонд реновации жилищного фонда Москвы возглавил уроженец Башкирии, генеральный директор Домостроительного комбината (ДСК) №1 Анатолий Константинов. С 1978 года он занимает различные руководящие должности в крупных строительных компаниях столицы, сообщает ТАСС.

В пресс-службе мэрии уточнили, что за время работы на руководящих должностях, Константинов обеспечил ввод более 30 млн кв. метров недвижимости.

«Он — профессиональный строитель. Это человек, который обладает всеми компетенциями, полномочиями, знаниями, опытом», — сообщил журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики и строительства Сергей Лёвкин, комментируя назначение.

Анатолий Константинов будет реализовывать программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, — порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около миллиона москвичей. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. Оперировать этими средствами будет Фонд реновации.

Справка. Анатолий Васильевич Константинов родился 1 июня 1956 года в деревне Никольское Альшеевского района Башкирской АССР. В 1978 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева (ныне — Национальный исследовательский московский государственный строительный университет) по специальности «Инженер-строитель». После вуза был принят на должность старшего инженера в московский Домостроительный комбинат №1, который до настоящего момента остается крупнейшим предприятием в Москве и России по производству и строительству жилых домов (ныне — АО «ДСК-1»). Работал на комбинате 38 лет. В 1990-х годах занимал должность первого заместителя гендиректора, в начале 2000-х годов являлся директором по строительству.