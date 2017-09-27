УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии состоялся ночной рейд по недопущению реализации алкогольной продукции. Управление общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних выявляло нарушение правил торговли в микрорайоне Затон.

Инспекторы посетили объекты торговли и провели проверку на предмет реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, а также соблюдения законодательства по реализации алкоголя.

Инспекторы выявили троих 17-ти летних подростков, которые хотели приобрести алкогольную продукцию. С подростками были проведены профилактические беседы о правилах и изменениях в законодательстве в части касающейся оборота алкогольной продукции.

Кроме этого, инспекторами проведена профилактическая работа с сотрудниками организаций торговли, реализующих алкогольную продукцию, сообщили в администрации Уфы.