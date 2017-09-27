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27 сентября Среда

Уфа   °

Сегодня в Башкирии будет солнечно и без осадков

ОБЩЕСТВО

Сегодня в Башкирии будет солнечно и без осадков Фото: Башинформ

Сегодня в Башкирии будет солнечно и без осадков Фото: Башинформ

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня жителей Башкирии порадует полуденное солнышко. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, осадков не ожидается.

Сейчас в Уфе четыре градуса со знаком плюс, но из-за высокой влажности они ощущаются как 2 градуса. К семи утра температура воздуха понизится до одного градуса. Ветер северный до 2 метров в секунду.

Ночью в отдельных районах республики прошел небольшой дождь, в восточных районах со снегом. При прояснении в воздухе и на почве до -3°.

Теги: погода
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