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27 сентября Среда

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Детская студия Башдрамтеатра «Самрау» объявила новый набор

КУЛЬТУРА

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Детская театральная студия Башдрамтеатра им. Мажита Гафури «Самрау» объявила набор на 2017-2018 годы. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона, объявил один из педагогов студии, актер Урал Аминов.

В студию приглашаются дети от семи до 17 лет — те, кто мечтает попробовать себя на сцене, хочет стать более свободным, открытым и общительным. Занятия проходят по дисциплинам: актерское мастерство, вокал, сценическая речь, танец.

«Пять лет прошло, как мы открылись. Дети кипят в нашем театре, ходят на все спектакли, репетиции, иногда становятся полноправными участниками постановок», — рассказал Урал Аминов.

Он пояснил, что педагоги студии не стремятся непременно делать из детей актеров. Главная цель студии — воспитать людей с богатым духовным миром, ценящих театральное искусство. При этом студийцы гордятся своими успехами: одна из воспитанниц Янгузель Халикова в этом году поступила в Уфимский институт искусств на театральный факультет, другая, Энже Сагидуллина, — отправилась учиться в Москве в Высшем Театральном училище им. Щепкина.

Теги: театральные студии
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