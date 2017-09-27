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УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская красавица Зухра Мухарямова на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Россия 2017» удостоена титула вице-мисс. Об этом сообщила руководитель студия «Хылыукай-Bashkirian Beauty» Линара Тагирова.

Короновала красавицу из Уфы другая наша красавица — Королева Студенчества стран ШОС и БРИКС Гульнур Зиннатова.

Напомним, XI Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2017» прошел в Челябинске. За победу боролись 50 студентов: 33 девушки и 17 парней из разных регионов нашей страны. Республику Башкортостан на конкурсе представили модели студии «Bashkirian Beauty»: студентка 4-го курса факультета филологии и журналистики БашГУ Зухра Мухарямова и студент 4-го курса факультета информатики и робототехники УГАТУ Данис Юсупов.