УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

27 сентября в Центре юношеского чтения Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди пройдет презентация коллекции «Путешествие в историю классической музыки» филофониста Радислава Гараева.

В этом году Уфимский клуб филофонистов вновь возрождает свою работу на базе Центра юношеского чтения Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ и Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Такое решение было принято главой Башкортостана Рустемом Хамитовым после посещения председателя Уфимского клуба филофонистов Радислава Гараева.

В Центре юношеского чтения будет оборудована современная фонотека классической музыки, созданная на основе материала, собранного Р. Гараевым. К раритетным записям смогут получить доступ как специалисты, так и все желающие. По словам уфимского филофониста, это будет способствовать популяризации классической музыки в республике, приобщению молодежи к лучшим образцам исполнительского искусства.

В открытии примут участие представители Министерства культуры Республики Башкортостан, Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ, централизованных библиотечных систем, любители музыки, сообщила пресс-секретарь Национальной библиотеки Айгуль Япарова.

Уфимский клуб филофонистов был основан любителями-коллекционерами музыки в 1976 году. Содержал три секции: джазовую, популярную и классическую музыку. В клубе состояли почти 100 человек, которые платили взносы, что давало им право приобретать раритетные виниловые пластинки. Благодаря поддержке отдела культуры Уфимского горсовета клубу была предоставлена площадь во Дворце культуры РТИ. Клуб вел большую просветительскую работу, еженедельно проводил лекции для всех желающих, способствуя популяризации классической и джазовой музыки. В 1994 году по причине отмены бесплатной аренды клуб был вынужден освободить занимаемые площади и фактически прекратить активную деятельность.