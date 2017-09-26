«Салават Юлаев» потерпел поражение в гостях от челябинского «Трактора» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев» «Салават Юлаев» потерпел поражение в гостях от челябинского «Трактора» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Юлаевцы» приехали в Челябинск после обидного поражения в Екатеринбурге. Но настроение команде должен был поднять хотя бы тот факт, что «Трактор-Арена» находится на улице Салавата Юлаева. Впрочем, судя по лицам игроков уфимской дружины, которые показались на людях, выйдя из автобуса, настрой был боевой!

Челябинская арена заполнилась едва ли наполовину. Среди болельщиков в чёрно-белых шарфиках виднелся и немногочисленный «зеленый» сектор. Фанаты башкирского хоккея преодолели больше 400 км, чтобы поддержать любимых «юлаевцев». И, надо сказать, их было слышно на протяжении всего матча. А вот на льду «Трактор-Арены» в первом периоде царило спокойствие. Но стоило хозяевам ошибиться и оказаться на скамейке штрафников, как Федоров и Ларсен придумали голевую комбинацию, которая завершилась с клюшки Хартикайнена. Затем соперники поменялись ролями. Денис Куляш задержал «тракториста» руками и поехал на двухминутный отдых. Челябинские хоккеисты не воспользовались моментом и ушли на перерыв со счетом 0:1.

Второй период стартовал с жаркого момента. У ворот Андрея Кареева началась заварушка. Голкипер «юлаевцев» вроде бы зафиксировал шайбу, но «трактористы» выцарапали ее и попытались затолкать. Благо, арбитр подал сигнал об остановке игры. Уфимские болельщики не замолкали и гнали «зеленую дружину» вперед. Гости услышали шестого полевого и второй раз наказали вратаря челябинцев — 0:2. Только вот послевкусие гола хоккеисты Уфы сполна не испытали. Свою ложку дегтя подкинул Максим Шипин, отправив шайбу за спину Кареева. Успех коллеги повторил Александр Шаров. Правда, судьям понадобилось время, чтобы засчитать второй гол хозяев. Видеопросмотр не оставил шансов «юлаевцам» — 2:2. Фанаты «черно-белых» взорвали арену бурными овациями! Но перебить громогласную «зеленую» поддержку было невозможно.

Третья двадцатиминутка для команд стартовала, по сути, с начала. Равные составы и равный счет на табло. Правда, «Трактор» рвал и метал на пути за заветные три очка. Выход три в одного – и третья шайба в воротах «юлаевцев». «Салават» по-настоящему разозлился. Но ответить уфимская дружина больше ничем не смогла.

С поникшими головами «юлаевцы» отправились в раздевалку на серьезный разговор с Эрккой Вестерлундом и его помощниками. А в соседней комнате громко играла музыка: «Трактор» праздновал победу.

«Тяжело было проигрывать 0:2. Но мы доказали, что надо больше бросать по воротам и забивать, — уже после победы уверенно заявил экс-«юлаевец», а ныне игрок «Трактора» Иван Вишневский. — Чувств особых в матчах с «Салаватом не испытываю. В Уфе все поменялось...».

Главный тренер гостей Челябинска по традиции поздравил хозяев и заверил, что это была хорошая встреча и отличная победа.

«Мы играли хорошо, но результата нет. Мы дали шанс «Трактору», и хоккеисты его использовали, — коротко подытожил проигрыш наставник «Салавата Юлаева». — Карееву пока не везет. Он очень хороший вратарь, он должен выиграть».

Чуть позже Степан Хрипунов, который впервые вышел на лед за уфимцев в этом сезоне, объяснил причины поражения.

«Мне очень понравилось играть в новой пятерке. Мастеровитые ребята. Был момент, когда Артем отдал хороший пас, я попал в штангу. Просто не повезло», — сказал Степан Хрипунов.

Напомним, «Салават Юлаев» проиграл две последние игры чемпионата КХЛ. Следующую встречу уфимские хоккеисты проведут в Тольятти с местной «Ладой».