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На VII Международном фестивале «Фотофест-2017» был представлен башкирский фотоклуб «Агидель»

КУЛЬТУРА

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Челябинске прошел VII Международный фестиваль фотографии «Фотофест-2017». Среди участников и гостей фестиваля был представлен Республиканский фотоклуб «Агидель». В рамках фотофестиваля в залах Государственного исторического музея Южного Урала состоялось открытие и презентация совместного проекта фотохудожников Башкортостана и Челябинской области — выставка «Башкортостан глазами друзей», которая состоит из работ участников Международной акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура» за последние годы.

В церемонии открытия приняли участие главный редактор фотожурнала Revue Fotografie Даниэла Мразкова (Чехия), директор фотослужбы ИД «Коммерсантъ» Павел Кассин (Москва), почетный гражданин города Челябинска, фотожурналист, заслуженный работник культуры РФ Сергей Васильев.

Открывая выставку, генеральный директор Государственного исторического музея Южного Урала, заслуженный работник культуры РФ В.И. Богдановский выразил благодарность руководству Министерства культуры Республики Башкортостан, Республиканскому центру народного творчества за плодотворное тесное сотрудничество и хорошую организацию высокохудожественной выставки «Башкортостан глазами друзей» и вручил почетную медаль «Фотофест-2017», а также благодарственные письма кураторам выставки — сотрудникам РЦНТ РБ зав. отделом Р. И. Кильмаматову, художнику-постановщику Р. А. Нафикову и фотохудожнику Х.Х. Сафину.

В экспозицию выставки вошло 70 работ 26 авторов, в разные годы побывавшие в нашей республике. Это известные фотохудожники, такие как Альгимантас Александравичус (Литва), Гульнара Самолова (США), Исмаил Хайкир, Сами Туркай, Ибрагим Демирель (Турция), Хади Али Навид (Иран), Федерико Бинда, Эдоардо Рамилла (Италия), Кайо Вилела (Бразилия), Риту Радж Конвар (Индия), Лян Личань, Го Сяонин (Китай), Вадим Мударисов (Казахстан), известные российские фотографы Анвар Галеев, Максим Букин (Москва), Рифхат Якупов, Андрей Веретенников (Татарстан), челябинцы Владимир Богдановский, Виталий Воронин и Валерий Жирохов, Александр Рюмин (Рязань), Рамиль Кильмаматов, Раиф Бадыков, Фаиль Абсатаров, Светлана Комкова (Башкортостан).

На презентации выставки Рамиль Кильмаматов рассказал об идее создания этого творческого проекта, представил наших челябинских друзей — соавторов выставки В. Воронина, В. Богдановского и В. Жирохова, рассказал об акции и провел экскурсию по выставке. Устроители фестиваля «Фотофест-2017» отметили высокий уровень представленных фотопроектов и выразили желание увидеть среди гостей фестиваля участников из Республики Башкортостан на следующий год.

Теги: фотофест
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