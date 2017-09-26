УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Роспотребнадзор по Башкортостану проанализировал ситуацию с острыми отравлениями химической этиологии в республике. С начала этого года было зарегистрировано 1725 случаев отравлений. От них умерли 283 человека, причём 111 погибших отравились алкоголем.

Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по РБ составил 21,3 на 100 тыс населения. Выше республиканского уровня показатели на 14 административных территориях, из них: в 3-3,8 раза – в Стерлитамаке, Стерлитамакском и Янаульском районах; в 2,1-2,9 раза – в Янауле, Дюртюлях, Дюртюлинском районе; в 1,1-1,4 раза – в городах Туймазы, Сибае, Уфе, Нефтекамске, Октябрьский, Кумертау, а также в Мишкинском, Уфимском, Хайбуллинском, Куюргазинском районах.

Примечательно, что среди отравившихся алкоголем, есть не только взрослые, но и подростки с детьми. Всего 19 человек, из них шесть в Кумертау, по пять в Стерлитамаке и Салавате, по одному случаю в Ишимбае, Ишимбайском, Куюргазинском районах.

Причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этиловым спиртом (90,4%), суррогатами алкоголя (2,8%), метанолом (3,2%), метиловым спиртом (0,8%), приводит данные региональный Роспотребнадзор.

Помимо этого зарегистрированы случаи отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (показатель составил 11,1 на 100 тыс населения), наркотическими веществами – 74 случая.