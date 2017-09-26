В Уфе временно закроют часть улицы Революционной Фото: Олег Яровиков В Уфе временно закроют часть улицы Революционной Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 25 по 29 сентября будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне ул. Революционной на участке протяженностью 10 м в районе жилого дома № 217. Об этом сообщает администрация Советского района столицы.

Причина временного перекрытия улицы — участок будет закрыт для проведения ремонта аварийного участка теплотрассы. Мэрия просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего движения.