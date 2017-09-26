УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сотрудники кафедр органической и биоорганической химии и физической химии и химической экологии химфака Башкирского государственного университета выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований в конкурсе проектов организации российских и международных молодёжных научных мероприятий.

По сообщению пресс-службы БашГУ, проект организации II всероссийской молодёжной конференции «Проблемы и достижения химии кислород- и азотсодержащих биологически активных соединений», разработанный под руководством профессоров Рифката Талипова и Ахата Мустафина, получил поддержку РФФИ в размере 250 тысяч рублей.

«Сама конференция пройдет с 15 по 18 ноября. В ее работе примут участие более 150 молодых учёных из разных городов России. Председателем конференции станет член-корреспондент РАН, руководитель научно-исследовательского центра Архива РАН Александр Толстиков. Помимо тематических пленарных и устных сессий, для участников и гостей форума проведут два круглых стола «Виртуальный скрининг как способ прогноза биологической активности органических соединений» и «Роль гетероциклических соединений в химии и медицине», говорится в пресс-релизе вуза.