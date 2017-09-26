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В Уфе прошла конференция, посвященная историческому опыту межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана

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ОБЩЕСТВО

В Уфе прошла конференция, посвященная историческому опыту межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана Фото: пресс-служба УГНТУ

В Уфе прошла конференция, посвященная историческому опыту межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

В соответствии с основными направлениями «Стратегии Государственной национальной политики до 2025 года» в Уфе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Исторический опыт межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана как фактор и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в республике». В ней приняли участие студенты Института экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета, представители общественных организаций, писатели, ученые, преподаватели и студенты вузов и научных институтов, руководители и специалисты муниципальных образований, представители органов власти, работники министерств и ведомств, председатели Советов отделений РОО «Собор русских Башкортостана», представители средств массовой информации.

Уфимский государственный нефтяной технический университет представляли студенты направления подготовки «Зарубежное регионоведение (Востоковедение)» Илона Соснина (БРА 15-01), Никита Зубарев (БРА 16-01), Динар Габбасов (БРА 17-02) при содействии кафедры «Зарубежное регионоведение и история» Института экономики и сервиса. Они успешно представили собравшимся подготовленные научные доклады. Кроме того, студенты оказали огромную помощь в проведении мероприятия, выступив волонтерами конференции.

В очередной раз кафедра «Зарубежное регионоведение и история» Института экономики и сервиса говорит вам большое спасибо за активное участие в общественной и научной жизни не только университета, но и республики! Гордимся и рассчитываем на новые свершения наших молодых международников!

Теги: угнту, конференция
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