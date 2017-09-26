Академик Роберт Нигматулин вышел во второй тур голосования на выборах президента РАН Фото: ТАСС Академик Роберт Нигматулин вышел во второй тур голосования на выборах президента РАН Фото: ТАСС

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Академики Роберт Нигматулин и Александр Сергеев вышли во второй тур голосования на выборах президента Российской академии наук после того, как ни один из пяти кандидатов не набрал большинства голосов в первом туре. Об этом председатель счетной комиссии Юрий Балега доложил общему собранию РАН, сообщает ТАСС.

Сергеев набрал 681 голос, Нигматулин — 276. Второй тур голосования состоится сразу после объявления итогов первого тура.

На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Каблов набрал 152 голоса, Красников — 269 голосов, Панченко — 204 голоса.

Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Тайное голосование по выборам президента РАН началось сегодня в 10 утра по московскому времени.