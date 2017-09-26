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26 сентября Вторник

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В Башкирии определят лучшую туристическую стоянку

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии хотят определить лучшую туристическую стоянку. Конкурс проводит региональное отделение Русского географического общества при поддержке Минэкологии РБ. Как сообщили в ведомстве, комиссия заочно выбрала пять претендентов, ориентируясь по фотоматериалам. До 20 октября будут совершены выезды для определения победителя. В конкурсе участвуют природные и национальные парки, заповедники, заказники.

Лучшую стоянку выберут по экологичности (минимизация негативного воздействия на природную среду), обеспеченность стоянки ресурсами — водой, дровами, дорогами; удобство и безопасность; оптимальность расположения на линии маршрута. Лучшие объекты будут награждены ценными призами и дипломами.

Теги: туризм, турстоянки, конкурсы
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