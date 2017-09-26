УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Актриса Светлана Пермякова, известная как медсестра Люба из телесериала «Интерны», замечена в уфимском аэропорту. Как выяснилось, сегодня там прошли съемки нового документального проекта «Мечты сбываются» об актрисах, покоривших не только Москву, но и всю Россию. Одна из героинь проекта — Светлана Пермякова, сообщили в пресс-службе авиаузла.

Актриса прилетела в Уфу вместе с коллегами Мариной Федункив и Аристархом Венесом. 26 сентября актеры сыграют в башкирской столице единственный спектакль «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов».