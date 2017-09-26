Владимир Путин за два дня досрочно уволил двух губернаторов Фото: кремлин.ру Владимир Путин за два дня досрочно уволил двух губернаторов Фото: кремлин.ру

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области. Валерий Шанцев досрочно сложил полномочия в связи с заявлением по собственному желанию.

Глава государства назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного руководителем региона.

Это уже вторая отставка в губернаторском корпусе за два дня. Накануне Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Причиной в указе также названо заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 47-летний Дмитрий Азаров — член Совета Федерации, в прошлом он был главой городского округа Самары.