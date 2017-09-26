УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Мой спектакль для тех, кто не читал книгу «Зулейха открывает глаза». Самый трудный зритель для меня — это тот, который прочитал роман и полюбил его», — заявил сегодня на пресс-конференции режиссер Айрат Абушахманов. Режиссер подчеркнул, что спектакль не будет иллюстрацией к роману, а создается по мотивам нашумевшей книги Гузель Яхиной.

Напомним, новая постановка 17 ноября станет первой премьерой 98-го сезона театра. Инсценировку романа сделала российский драматург Ярослава Пулинович. В спектакле занята большая часть труппы. Массовка будет очень функциональной, уточнил режиссер.

«Работа идет трудно. Когда читаешь, книга очень легкая — всё перед глазами, как кинолента. Известно, что автор писала роман как киносценарий, поэтому все образы поданы покадрово. А инструменты театра другие: например, театр не может натурально, реалистично утопить баржу, где 300 узников. Поэтому мы другим путем идем — нам важнее внутренняя жизнь героев, их переживания», — отметил режиссер.

Айрат Абушахманов отмечает, что в спектакле не будет национальной привязки, а через призму главной героини будет показана судьба всей России, трагедия всей страны.

«Для нас важно не иллюстрировать быт, а смысловые вещи. Как Зулейха борется за счастье, за сына. Главная мысль этой истории — человек остается человеком в нечеловеческих условиях», — пояснил режиссер.

Айрат Абушахманов заметил, что этот спектакль станет завершающим в его личной трилогии, первыми двумя в которой являются «Черноликие» и «Джут».

Кто будет исполнять роль главной героини, режиссер раскрывать отказался. Известно лишь, что над образом работают две актрисы в дубле.

Эскизы костюмов уже приняты худсоветом, создание декораций еще в процессе (художник — Альберт Нестеров). В спектакле будут звучать и песни, музыку пишет композитор Ильшат Яхин.