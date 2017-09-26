Башдрамтеатр им. М. Гафури: что ожидает зрителей в 98-м сезоне Фото: пресс-служба театра Башдрамтеатр им. М. Гафури: что ожидает зрителей в 98-м сезоне Фото: пресс-служба театра

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури открывает новый 98-й творческий сезон. 28 сентября на большой сцене театра будет представлен спектакль «Нэркеc» Ильшата Юмагулова в новой редакции. Мелоромантическая комедия восстановлена к 80-летию драматурга, актера и педагога.

Перед этим актеры возложат цветы к памятникам Арслана Мубарякова и Мустая Карима. На театральной площади состоится концерт, который объединит актеров и зрителей. В этом году к празднику присоединится Дом Дружбы Народов Республики Башкортостан. В 17.00 в гала-концерте Фестиваля национальных культур народов Азии «Мелодии и ритмы Азии» примут участие национально-культурные общественные организации, деятели культуры и искусства, самодеятельные художественные коллективы, студенты вузов и ссузов.

На пресс-конференции в преддверии открытия сезона художественный руководитель театра Олег Ханов поделился планами на начало сезона. Первой премьерой сезона станет спектакль по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в постановке Айрата Абушахманова, над которым идет интенсивная работа. Над спектаклем для Малой сцены «Я сотворил тебя» по Туфану Миннуллину работает режиссер Азат Надыргулов. К Новому году режиссер Ильсур Казакбаев готовит детскую сказку «Все мыши любят сыр» на башкирском и русском языках.

В сезоне ожидаются бенефисные вечера легендарных актеров Нурии Ирсаевой, Фидана Гафарова, Сары Буранбаевой, Рамзии Хисамовой, театральные гостиные, работа образовательного проекта «Театр+». Народная артистка России, Башкортостана и Татарстана Нурия Ирсаева свой юбилей отметит 1 декабря.

«Свои 60, 70-летия я отмечала спектаклями, теперь решила сделать концерт. Вечер будет лирического, романтического направления, прозвучат стихи Мустая Карима, Рами Гарипова и других авторов, песни из спектаклей. В этом вечере будет участвовать весь коллектив», — рассказала актриса.

Ожидаются гастроли театральной труппы в Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Для этого театр подал заявку на федеральный грант.

В апреле 2017 года театр ожидает еще одно интересное событие. В Бахрушинском музее в Москве будет представлена выставка сценографии, посвященная истории Башдрамы.